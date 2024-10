Proiezione al Teatro Grande a 40 anni da Stop Making Sense

Il Teatro Grande si prepara ad accogliere uno degli eventi più singolari della Stagione 2024. A 40 anni dall’uscita del celebre film concerto Stop Making Sense della storica band new wave Talking Heads, diretto dal regista premio Oscar Jonathan Demme, il 29 ottobre alle 20 il Teatro Grande ospiterà la proiezione della nuova versione del film che sbarca a Brescia dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma e dopo la proiezione all’Alcatraz di Milano alla presenza dello stesso Jerry Harrison. La data bresciana sarà la seconda e unica altra in Lombardia dello Stop Making Sense Tour Party. Nell’ambito della tappa al Teatro Grande di questo speciale tour di proiezioni, la pellicola verrà riprodotta senza interruzioni, senza interviste o contenuti speciali per mantenere, secondo il volere del regista, l’atmosfera originale del concerto al Pantages Theater di Hollywood. La nuova edizione del film, completamente restaurata in 4K, include una colonna sonora rimasterizzata curata dallo stesso Jerry Harrison, ed è stata presentata lo scorso anno al Toronto International Film Festival. Stop Making Sense, girato nel corso di tre notti nel famoso teatro di Hollywood nel dicembre del 1983, racconta lo show dal vivo di David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison che, insieme a un ensemble di eccezionali musicisti di supporto, si esibiscono all’apice del successo.

Federica Pacella