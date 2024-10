Brescia, 22enne precipita dalla falesia di Caionvico: è grave

Brescia, 29 ottobre 2024 – È grave, con traumi alla testa, al volto e all’addome, il 22enne che oggi poco dopo mezzogiorno ha avuto un incidente in montagna a Brescia, in frazione Caionvico. Il giovane sarebbe precipitato dalla falesia Molinari facendo un volo di circa quindici metri. Sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato il codice rosso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.