Mattinata di incidenti stradali: gravi due motociclisti

Preseglie (Brescia), 17 maggio 2025 – Due incidenti stradali oggi hanno causato il ferimento di altrettanti motociclisti.

Questa mattina attorno alle 10.30 un ragazzo di 22 anni stava esercitandosi lungo i percorsi della pista da cross “Galaello” quando ha perso il controllo del mezzo, facendo un volo di alcuni metri e poi finendo a terra dove ha collezionato traumi e ferite. I presenti hanno chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. La centrale unica per le emergenze di Brescia ha contattato Soreu Alpina di Bergamo che sul posto ha mandato un’ambulanza dei volontari di Odolo e l’elicottero. Il 22enne è stato messo in sicurezza e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. E’ grave ma non in pericolo di vita.

Stessa prognosi per un 32enne residente nella bassa bresciana che ha avuto un incidente a Barghe. Secondo la prima ricostruzione dei fatti la Panda di un uomo che proveniva da Provaglio Valle sabbia ha tagliato la strada alla motocicletta, che viaggiava sulla Strada 237 del Caffaro. I fatti sono accaduti attorno alle 12.30. Il motociclista è rotolato a terra, sbattendo prima sulla parte laterale della Panda. Gli operatori del numero unico 112 hanno mandato sul posto un’ambulanza e l’elicottero da Milano, che ha poi condotto il ferito agli Spedali Civili. La prognosi è riservata.