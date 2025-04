Precipita con il parapendio, recuperato con l’elisoccorso

TREMOSINE (Brescia)Non controlla la vela, perde quota e si schianta in una zona impervia. Brutta avventura ieri per un 59enne che si dedicava al parapendio. L’uomo è ferito ma, sembra, non in modo grave. Era impegnato nel sorvolo del lago di Garda quando alle 13 per motivi in corso di accertamento è precipitato sopra Tremosine, in località malga Ciapa, all’altezza della grotta Tremalzo. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza: per recuperarlo i soccorritori si sono dovuti calare con il verricello. Una volta recuperato il ferito, lo hanno issato a bordo e condotto in Poliambulanza in codice giallo. Non sarebbe in condizioni preoccupanti.

B.R.