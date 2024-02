Ponte di Legno: l’avvistamento degli orsi (già usciti dal letargo)

Ponte di Legno (Brescia) – Complici le temperature miti degli scorsi giorni si è registrato un avvistamento di orsi (già usciti dal letargo) in Valcamonica. A segnalarlo sulla pagina Facebook “Quelli che...Ponte di Legno” è stato il 19 febbraio un utente, Paolo Conte Ghedini, che ha pubblicato uno scatto di quelli che sembrerebbero esemplari di giovanissima età. L’avvistamento sarebbe avvenuto sulla Cima Bleis, a Ponte di Legno. Le immagini sono presto diventate virali sui social, con commenti e numerosi like. L’avvistamento di orsi nell’area non è una novità, nell'anno da poco concluso non sono mancate le segnalazioni. Costante è anche il monitoraggio degli esemplari.

Il Passo del Tonale coincide con il punto d’incontro tra Val di Sole e Valcamonica. Da qui si arriva con facilità pure in Valtellina, nelle Orobie Bergamasche, in Valsabbia e in Valtrompia. Territori, questi, dove non mancano segnalazioni della presenza di orsi: animali in grado di muoversi anche per molti chilometri in un solo giorno. Non è escluso, dunque, che gli orsi del Trentino possano spostarsi in Lombardia e viceversa.

Dopo tre decenni di assenza, l’orso è riapparso in Lombardia nel 2000: a seguito del progetto di reintroduzione trentino sono svariati gli orsi da allora segnalati, in modo occasionale, sul territorio regionale – spiega Regione Lombardia in una delle sue ricerche datata 2019 -. Si tratta quasi esclusivamente di maschi in dispersione, che hanno frequentato il settore lombardo dell’Adamello, le Orobie, la Valtellina e l’Alto Garda.