Pietro Cadei, chi era il ragazzo di Travagliato morto nell’incidente con la moto da cross nella cava

Travagliato (Brescia) – È il giorno del dolore e dello sgomento a Travagliato (Brescia) mentre la notizia della morte di Pietro Cadei raggiunge chi ancora, in paese, non l’aveva appresa. Un paese relativamente piccolo (13mila abitanti), noto per aver dato i natali a Franco e Beppe Baresi, dove quasi ogni nome ha un volto riconosciuto. Quello di Pietro è il classico volto del bravo ragazzo, faccia pulita e sorriso timido, famiglia “per bene” come si suol dire. Tanti amici che ora lo ricordano, straziati. Con tre di loro, Pietro si stava divertendo il giorno di Santo Stefano con una moto da cross, la sua grande passione, all’interno della Cava di Berlingo del Gruppo Gatti, in via IV Novembre a Lograto. C’era anche il figlio del proprietario dell’impianto, messe sotto sequestro nelle scorse ore. All’improvviso l’incidente costato la vita al 20enne che ha perso il controllo della moto finendo contro un palo: giusto il tempo di chiamare i soccorsi che per il giovane non c’era già più nulla da fare.

La moto distrutta dopo l'incidente nella cava

Chi era

Pietro lavorava con passione e dedizione nell'allevamento avicolo di famiglia. Fratello maggiore di due gemelli, Cristian e Gabriele che lo piangono insieme a papà Filippo e mamma Fabiana, che gestisce un allevamento di cani nella cittadina. Attorno a loro si stringe tutta la comunità di Travagliato e Lograto. La famiglia fu colpita nel 2006 da un’altra tragedia stradale: Chiara Capelli, 15 anni, parente dei Cadei, fu una delle cinque vittime del terribile incidente sulla strada che da Roncadelle porta a Travagliato. Spirò in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo lo schianto.

Il cordoglio sui social

“Quando ci lascia un ragazzo le parole sembrano non bastare mai. In momenti in cui la gioia dovrebbe riempire ogni angolo, un dolore così profondo sembra ancora più incomprensibile. La famiglia del rugby Ospitaletto si unisce intorno alla famiglia Cadei per la perdita di Pietro. Lo ricordiamo con dolore ma anche con tanto affetto per i tanti bei momenti trascorsi nel nostro club come atleta”. Così lo ricorda la pagina Facebook del Rugby Ospitaletto dove Pietro aveva militato. “Pietro, lasci un vuoto immenso a tutti i tuoi cari ed amici, ma rimarremo con il ricordo che solo una passione ti ha portato via con lei”, si legge tra i commenti.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati sabato 28 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Travagliato mentre la camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Franzoni di via Del Pero 17. Al termine della cerimonia funebre, il feretro verrà accompagnato al tempio crematorio di Sant'Eufemia, dove Pietro riceverà l'ultimo saluto dai suoi cari.