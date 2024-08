Pedaggio sulla Corda molle: si teme una stangata. Petizione a 12mila firme

Montirone (Brescia) – Sono già più di 12.350 le persone che hanno firmato la petizione contro l’introduzione del pedaggio per l’accesso alla Corda molle, la strada di circa 30 chilometri che si snoda tra Ospitaletto e Montichiari, passa a sud della città e attraversa una quindicina di Comuni. Un pedaggio che a breve, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, sarà richiesto.

Autovia Padana, la società di gestione dell’infrastruttura, intende infatti trasformare l’arteria in questione in un raccordo autostradale tra l’A4, l’A21 e l’A35 (Brebemi), facendo pagare ai veicoli in transito un obolo di 10 centesimi al chilometro. Tre euro per l’intera tratta. Una tariffa che per i camion e i mezzi pesanti potrebbe più che raddoppiare.

La prospettiva come è ovvio pare che non piaccia per nulla ai numerosi automobilisti e camionisti che quotidianamente la utilizzano per spostamenti di lavoro. A riprova del malcontento - una simulazione ha stimato un esborso annuo medio di 700-800 euro a utente in caso di transiti pressoché giornalieri - c’è appunto l’andamento della petizione lanciata lo scorso febbraio dal sindaco di Montirone Filippo Spagnoli sulla piattaforma online change.org.