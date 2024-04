Paura a Brescia, ferito con un colpo di pistola da un’auto in corsa: è gravissimo

Paura nel pomeriggio a Brescia. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, un uomo di nazionalità indiana è stato vittima di un agguato in cui è stato ferito al petto con un colpo di pistola, come riporta il Giornale di Brescia. La vittima è stata trasportata urgentemente alla clinica Poliambulanza di Brescia in condizioni molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l'indiano sarebbe stato vittima di un vero e proprio raid. Era a due passi dal portone di casa in via Codignole, nel quartiere Lamarmora, all’altezza del civico 21 dove la vittima abita con la famiglia. Appena uscito dalla sua abitazione sarebbe arrivata un'auto a tutta velocità nella sua direzione. Nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo e l'uomo si è ritrovato con un colpo d'arma da fuoco in pieno petto, esploso proprio dal finestrino della macchina in corsa.

I parenti, sentendo le urla e il baccano proveniente dalla strada, sono corsi fuori di casa trovando l'uomo a terra. Viste le gravissime condizioni in cui verteva l'uomo, hanno così deciso di non perdere tempo in attesa dei soccorsi portando direttamente il familiare in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia e i Vigili del fuoco per le rilevazioni del caso e per provare a fare chiarezza su natura e dinamica del raid.