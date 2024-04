Brescia: morto l’indiano ferito da un colpo di pistola durante una lite

Brescia, 14 aprile 2024 – È morto l’indiano di 55 anni raggiunto da un colpo di pistola ieri pomeriggio in via Codignola, nel quartiere Lamarmora. Un tragico punto fermo in una vicenda con ancora molti punti da chiarire.

Restano gravi le condizioni dell’ottantenne italiano che, pare, l’avrebbe ferito e, successivamente, avrebbe fatto ritorno a casa e avrebbe rivolto la rivoltella contro se stesso, forse in un tentativo di suicidio.

I fatti

La dinamica è al vaglio delle forze di polizia, la volante intervenuta sul posto e la squadra mobile. A quanto sembra, secondo una prima ricostruzione parziale dell’accaduto, l’italiano ottantenne avrebbe raggiunto in auto via Codignola, dove si trova l’abitazione in cui risiedeva lo straniero. Qui fra i due sarebbe nata una ferocissima lite. Forse per motivi legati ai soldi, anche se questo dettaglio attende ancora una conferma.

I toni si sarebbero alzati sempre di più, fino a quando il pensionato non avrebbe estratto dalla giacca una pistola, sparando un colpo e ferendo il suo contendente al torace. Dopo aver fatto fuoco sarebbe fuggito. L’indiano, stramazzato a terra in una pozza di sangue, è stato soccorso da alcuni familiari – è ancora da capire se fossero presenti al momento degli spari o se abbiano raggiunto il parente dopo – e portato alla clinica Poliambulanza. Qui è morto in serata, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Dramma in via Codignole: la lite finisce con un colpo di pistola

Il secondo sparo

Nel frattempo le forze dell’ordine erano intervenute anche in via Corsica, dove era stato segnalato un altro uomo ferito. Si trattava dell’ottantenne italiano, i cui presunti legami con l’altro episodio, al momento dei soccorsi, erano ancora da scoprire. Anche lui è stato portato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Nell’appartamento di via Codignole, intanto, sono proseguiti fino a tarda notte i rilievi degli agenti della polizia scientifica, impegnati a isolare tracce e reperti che permettano di ricostruire dinamica e cause di quello che sembra essere un omicidio seguito da un tentativo di suicidio, forse per il rimorso.