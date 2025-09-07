Passo del Tonale, mucca scivola in un dirupo: imbracata e trasportata con l’elicottero dei Vigili del fuoco

Passo del Tonale, 7 settembre 2025 – Un’operazione di soccorso tanto delicata quanto spettacolare si è svolta questa mattina al Passo del Tonale, sopra Ponte di Legno, nelle vicinanze delle malghe Sommalbosco e Prisigai.

Protagonista è stata una mucca, scivolata in un dirupo e impossibilitato a risalire. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio. Data l’impervietà del luogo e la difficoltà di raggiungere l’animale via terra, è stata richiesta attivazione del nucleo elicotteristi. In suo soccorso è così decollato l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Varese, specializzato in questo tipo di operazioni ad alta quota. Con manovre chirurgiche e un controllo assoluto dei comandi, l’elicottero è rimasto stabile per consentire ai soccorritori di agganciare la mucca con una speciale imbracatura.

L’operazione ha evidenziato la profonda sensibilità e cura dei Vigili del Fuoco verso la vita animale. La squadra a terra e gli specialisti a bordo dell’elicottero hanno lavorato con estrema cautela per non spaventare ulteriormente l’esemplare, già in forte stato di stress. L’animale è stato quindi sollevato delicatamente e trasportato in volo in un luogo sicuro e accessibile. Una volta depositato a valle, la mucca, che non ha riportato alcuna ferita seria nonostante la prolungata permanenza nel dirupo, è stata immediatamente visitata da un veterinario, che ne ha confermato le buone condizioni generali.