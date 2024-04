Incidente a Padenghe, Stefano Piergallini morto a 35 anni in sella al suo motorino. L’automobilista positivo all’alcoltest

Padenghe (Brescia), 13 aprile 2024 – È risultato positivo all’alcoltest ed in stato d’arresto con l’accusa di omicidio stradale l’automobilista di 28 anni, che ieri sera a Padenghe sul Garda ha provocato l’incidente in cui è morto il 35enne Stefano Piergallini, residente a Salò.

L’uomo è stato travolto mentre era in sella al suo motorino dall’auto che proveniva dal senso di marcia opposto, lungo la Provinciale 572. Ma la dinamica è ancora da chiarire nei minimi dettagli.

Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il centauro ma non c'è stato nulla da fare: non è riuscito nemmeno a raggiungere l'ospedale perché è deceduto sull'asfalto.

Il pm di turno ha disposto l’arresto ai domiciliari e si appresta a chiedere al gip la convalida del provvedimento.