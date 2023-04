Orzinuovi, ritrovata a Bologna la 15enne scomparsa da casa una settimana fa

Orzinuovi (Brescia) – È stata rintracciata a Bologna Chaimaa, la 15enne di Orzinuovi (Brescia) della quale non si avevano più notizie dal 4 aprile scorso, quando era uscita di casa per andare a casa dove però non era mai arrivata.

La ragazzina sta bene e ha confermato ai parenti e ai carabinieri di essersi allontanata volontariamente da casa. Era, come ipotizzato fin da subito, a Bologna, dove ha degli amici.

Ad alimentare la preoccupazione dei genitori - che si erano rivolti anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” – il fatto che la giovane non aveva con con sé né i documenti, né il telefono cellulare.

Una delle ipotesi formulate dai genitori sul motivo della fuga della 15enne era proprio il telefono che, a quanto pare, gli era stato tolto come punizione.