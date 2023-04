Orzinuovi, a 15 anni Chaimaa esce per andare a scuola e scompare

Orzinuovi (Brescia), 11 aprile 2023 – C’è apprensione a Orzinuovi, nella Bassa Bresciana, per la scomparsa di una ragazzina di 15 anni che manca da casa da martedì 4 aprile. Chaimaa, 15 anni, non dà notizie di sé alla famiglia da una settimana, da quando cioè è uscita di casa per andare a scuola, senza mai arrivarci.

La ragazzina, di nazionalità marocchina, è alta un metro e 60, ha occhi e capelli neri e. al momento della scomparsa aveva un giubbino nero, una tuta di colore nero con strisce bianca della "Lacoste". Non ha con sé i documenti e nemmeno il cellulare, che potrebbe essere il motivo della fuga della giovane: a quanto pare i genitori gliel’avevano tolto come punizione. Del caso si occuperà la puntata di domani, 12 aprile, di Chi l’ha visto?.