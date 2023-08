Orzinuovi, incendio in una villetta: zio e nipote ricoverati in ospedale

Oriz nuovi (Brescia), 23 agosto 2023 – Zio e nipote sono ricoverati all’ospedale Mellino Mellini di Chiari, in condizioni non tali da essere in pericolo di vita, ma sicuramente sofferenti e impauriti dopo che la loro casa di Orzinuovi è andata a fuoco nella serata di martedì.

I due congiunti vivono uno al primo piano e l’altro al piano della villetta del villaggio Giardino in via Piero della Francesca, una strada non distante dal centro della comunità Orceana. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ma che paiono legati al malfunzionamento della cucina al piano superiore, un violento incendio si è scatenato, andando a coinvolgere i due piani dell’edificio, che ora è stato dichiarato inabitabile.

Parte della casa è completamente distrutta, nonostante il lavoro dei vigili del fuoco che hanno impiegato tre ore a domare il rogo e che sono poi restati per tutta notte a evitare l’eventuale riattizzarsi delle fiamme. La centrale operativa del 112 di Brescia sul luogo dei fatti ha inviato sia diverse squadre di pompieri dalla centrale di Brescia e dai distaccamenti del territorio, sia gli operatori del 118,tramite la Soreu Alpina di Bergamo. Sono stati gli operatori sanitari a disporre di portare zio e nipote al pronto soccorso. Dovranno riposare qualche giorno.

Il Comune sta cercando una soluzione abitativa per ospitare le due persone.