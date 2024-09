Orso nel Bresciano, nuovi avvistamenti: ecco dove e come comportarsi in caso di incontro

Brescia, 30 agosto 2024 – Nuovo avvistamento di un orso nel Bresciano. Le recenti segnalazioni – a oggi sono 32 quelle pervenute alla Polizia Provinciale della Provincia di Brescia, anche se non tutte accertate – stanno interessando tutta la zona montana del territorio, dall’Alto Garda alla Valle Camonica. La specie che interessa il territorio è Ursus arctos.

Orso in Valvestino (Frame video Polizia Provinciale della Provincia di Brescia)

L’ultimo avvistamento accertato risale alla scorsa notte a Cimbergo, in Valle Camonica, mentre nei giorni scorsi un esemplare è stato immortalato da una fototrappola in località Ranina a Berzo Inferiore. E anche mentre visitava alcuni apiari in località Messane a Valvestino.

Il Comando della Polizia Provinciale ricorda le norme di comportamento da attuare in caso di incontro con un orso a breve distanza.

- Stare calmi e non allarmare l’orso gridando o facendo movimenti bruschi.

- Se l’orso si alza in piedi e annusa l’aria è solo per identificare meglio ciò che lo circonda, ma non è un segno di aggressività.

- Se opportuno, tornare indietro con calma, senza correre: la corsa può indurre un inseguimento, come succede spesso con i cani.

- Lasciare sempre all’orso una via di fuga: in casi eccezionali un orso potrebbe fare un falso attacco, senza contatto fisico, per spaventare e allontanare una presenza non gradita.

- Se l’orso si avvicina con fare aggressivo non bisogna reagire, ma stare fermi o mettersi lentamente a terra a faccia in giù: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino alla persona, senza alcun contatto.

Si ricorda inoltre che eventuali danni ad animali da reddito e coltivazioni sono rimborsati da una polizza assicurativa regionale.

In caso di avvistamenti e danni si può contattare la Polizia Provinciale al numero 0303748000.