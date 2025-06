Operaio ferito mentre spurga un tombino. Ricoverato in gravi condizioni a Brescia

Paura per un operaio vittima di un infortunio ieri attorno alle 12 a Iseo, lungo via Ippolito Antonioli, la strada che conduce ai campeggi della zona nord del paese e che corre parallela alla ferrovia Brescia Iseo Edolo. L’area non è distante dalla caserma dell’Arma e da quella della polizia stradale iseane.

Un operaio di 60 anni, dipendente di un’azienda specializzata in spurghi, è rimasto ferito durante un intervento su un tombino. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’uomo stava maneggiando una lancia ad acqua ad alta pressione quando sarebbe inciampato, cadendo rovinosamente a terra e finendo parzialmente nel tombino stesso. L’impatto gli ha causato diverse ferite, inizialmente ritenute particolarmente gravi. Sul posto il numero unico 112 di Brescia ha inviato un’auto con medico a bordo, l’elicottero e un’ambulanza. C’erano anche i carabinieri di Iseo, i tecnici dell’Ats di Brescia e quelli di Acque Bresciane. Il cantiere, Il 60enne è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco meno di un’ora, grazie al tempestivo intervento di soccorso.

Milla Prandelli