Omicidio-Suicidio a Lonato, coppia trovata morta in casa: "Prima lui ha ucciso lei e poi si è tolto la vita"

Omicidio-suicidio, è questa la prima ipotesi per la tragica scoperta che ha squarciato la tranquillità di Lonato del Garda, cittadina sulle rive del Benaco. Una coppia – lei cinese, lui italiano – è stata trovata senza vita nell’abitazione dell’uomo, operaio 50enne, una cascina restaurata nella zona della Madonna della Scoperta. La zona è di quelle tranquille, immersa tra boschi e vigneti, vi risiedono famiglie benestanti e persone che cercano la bellezza e il relax fornito dalla vegetazione e dall’azzurro del cielo e del lago.

A svelare l’orrore è stata, nella serata di martedì, una chiazza di sangue su un terrazzino, notata da uno degli abitanti degli appartamenti ricavati nella vecchia struttura agricola, che si è immediatamente preoccupato per la sorte del vicino. A scoprire quanto accaduto sono stati i carabinieri della compagnia di Salò e del comando provinciale di Brescia, giunti a Lonato dopo la chiamata fatta al 112. La centrale operativa di Brescia ha inviato diverse pattuglie e ambulanze, purtroppo senza che i soccorritori potessero intervenire: i due occupanti dell’appartamento erano ormai morti da diverse ore. Entrambi avevano i polsi tagliati, anche se la donna, 45 anni, non se li sarebbe inferti da sola. Secondo quanto appreso sarebbe stato il 50enne a tagliarglieli.

Di certo la donna è morta qualche ora prima dell’uomo. L’ipotesi è che l’uomo possa essersi tagliato i polsi solo dopo, forse dopo avere preso coscienza di quanto accaduto. La pista infatti è quella del femminicidio–suicidio, anche se tutto il contesto resta da chiarire. A decidere è stato solo l’uomo, con un movente al momento misterioso, oppure l’idea è maturata in entrambi e lui ha aiutato lei prima di farla finita?

Le risposte potrebbero essere fornite dall’autopsia, disposta per oggi, e dalla ricostruzione dei movimenti fatti sul terrazzino e nell’abitazione. Non è da escludere che lei abbia provato a fuggire o a chiedere aiuto, uscendo all’aperto. Nessuno, però, almeno secondo i primi resoconti, avrebbe udito rumori strani. Ma non ci sono ancora certezze. Secondo quanto appreso la donna cinese e l’operaio non erano una coppia consolidata, ma vi era una conoscenza pregressa. Entrambi sarebbero morti dissanguati. È da stabilire se avessero assunto qualche sostanza tranquillante.