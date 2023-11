Omicidio di Marcheno: confermato in Appello l’ergastolo per Giacomo, il nipote di Mario Bozzoli

Brescia, 17 novembre 2023 – Confermata la condanna all’ergastolo nei confronti di Giacomo Bozzoli, oggi 38enne, ritenuto l’omicida dello zio Mario, imprenditore di Marcheno svanito nel nulla l’8 ottobre 2015. Si tratta della decisione della Corte d’assise d’appello di Brescia, dopo 7 ore di camera di consiglio. L’accusa aveva chiesto la conferma dell’ergastolo, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione.

La sentenza di primo grado

La prima sentenza era stata pronunciata dalla Corte d'Assise bresciana il 30 settembre di un anno fa. Giacomo Bozzoli era stato dichiarato colpevole dell'omicidio dello zio Mario aggravato dalla premeditazione e della distruzione del suo cadavere, in un forno della fonderia di famiglia, la sera dell'8 ottobre 2015, a Marcheno. In più dodici mesi di isolamento diurno.

Secondo la motivazione della sentenza, Giacomo agì “con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini (trovato morto alcuni giorni dopo la sparizione di Mario Bozzoli, ndr) e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Aboagye Akwasi e del fratello Alex".

Mario Bozzoli e la sua azienda a Marcheno

Giacomo Bozzoli ribadisce la sua innocenza

Dopo le repliche e prima della camera di consiglio questa mattina, Giacomo Bozzoli, in lacrime, si era rivolto ai giudici: “Mi permetto di rubarvi pochi minuti. Capisco il grande dolore della famiglia di mio zio, ma voi potete capire benissimo il grande dolore e il grande tormento che provo da anni per essere stato prima imputato e poi condannato all'ergastolo senza avere commesso niente”. Dopo avere ceduto al pianto, il 38enne aveva ripreso: “Due mesi prima della sparizione di mio zio, vivevo il momento più bello della mia vita perché era nato mio figlio. Vi giuro su quello che ho più caro al mondo che sono innocente, non ho commesso nessun reato. Vi ringrazio”.

L’accusa

“Ci sono undici proiettori - tanti quanti gli elementi ritenuti forti - che illuminano Giacomo Bozzoli come unico responsabile dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere dello zio Mario Bozzoli”, aveva sostenuto il sostituto procuratore generale d’udienza nel corso delle repliche nel processo d’appello. Procuratore generale che, lo ricordiamo, aveva chiesto per Giacomo Bozzoli la conferma della condanna all'ergastolo.

La difesa

Dopo gli interventi degli avvocati di parte civile, Vanni e Vieri Barzellotti, la parola era andata alla difesa. Immediato l'attacco dell'avvocato Luigi Frattini: “Come cittadino, prima ancora che come avvocato, trovo sconcertante, per non dire inquietante, che nel nostro Paese si chieda di condannare all'atroce pena dell'ergastolo sulla base di queste argomentazioni, c'è persino un arretramento rispetto alla sentenza di primo grado”. “Come è morto Mario Bozzoli, se è morto? E se è stato ucciso chi l'ha ucciso? Nulla. Non c'è nulla. Non c'è alcuna prova, a oggi, di che fine abbia fatto Mario Bozzoli. Perché i cani molecolari hanno puntato verso l'esterno, sul retro della fabbrica, oltre il cancelletto?”. E ancora: “Prima di condannare un innocente all'ergastolo, si può escludere che Ghirardini, irascibile com'era, non abbia preso una trave e colpito il povero Mario?".