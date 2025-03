Nuovo ospedale, caccia aperta alla sede

DESENZANO (Brescia)Il sindaco di Desenzano Guido Malinverno ha fatto sapere ieri che la Regione gli ha inviato la bozza di protocollo d’intesa sul nuovo ospedale della città, che andrà a sostituire quello atttuale. Se si pensava che l’edificio dovesse sorgere nella zona del campo sportivo comunale, dalla Regione sono arrivate nuove indicazioni."In merito alla discussione relativa al presidio ospedaliero di Desenzano comunico che la Regione, che ringrazio, giovedì ha inviato alla mia attenzione una bozza di protocollo d’intesa finalizzato alla riqualificazione mediante sostituzione edilizia del presidio ospedaliero di riferimento dell’Asst del Garda che coinvolge oltre al Comune anche Regione, Provincia di Brescia, Asst e Ats". Malinverno ha anticipato che per avviare la progettazione sarà creato un team apposito. "All’interno di questo protocollo si prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro, quale tavolo tecnico, che valuterà le alternative progettuali già considerate nello studio di fattibilità nonché ulteriori soluzioni che dovessero emergere nel corso degli approfondimenti da condursi con l’ausilio di analisi tecnico-scientifiche – aggiunge Malinverno – Tali indicazioni rappresentano motivo di soddisfazione in quanto pongono le basi per la valutazione di soluzioni diverse da quella che prevedeva la costruzione nella zona dell’attuale campo sportivo".Intanto il Comitato che vorrebbe mantenere il nosocomio dov’è, optando per un restauro, non cambia il proprio parere.Mi.Pr.