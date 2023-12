Non si fermano all’alt. L’auto abbandonata utilizzata per i furti

Inseguimento per le vie di Rovato da parte della polizia locale cittadina, che ha intercettato una vettura Audi A4 con a bordo dei soggetti sospetti. I fatti sono accaduti attorno alle 22.30 dell’altra sera, in centro al paese. Anziché fermarsi all’alt degli agenti, disposto per un controllo, le persone a bordo dell’automobile, poi risultata rubata e con una targa falsa, si sono dirette a grande velocità in direzione di Coccaglio, dove hanno seminato la pattuglia della polizia locale. L’allarme è stato diramato immediatamente. I carabinieri della compagnia di Chiari hanno trovato la macchina abbandonata in via Grandi. A bordo della vettura c’erano monili di vario tipo e diversi orologi, che sono di certo provento di furti in abitazione.