Brescia: neve sopra i 300 metri, si imbiancano le alture

Sulzano, 5 dicembre 2023 – Una copiosa nevicata sta imbiancando i colli e i monti della provincia di Brescia, interessando aree sopra i 300 metri di altitudine. La neve ha iniziato a cadere in serata, fioccando abbondantemente in Valle Camonica e nelle zone in quota del Sebino, creando un suggestivo paesaggio invernale.

Due immagini della nevicata in Valle Camonica

Al momento, non si segnalano particolari disagi per la viabilità e la sicurezza delle persone nelle zone colpite dalla precipitazione. Le autorità locali sono comunque in allerta per monitorare l'evolversi della situazione.

Nelle aree pianeggianti, invece, al momento la neve non ha ancora fatto capolino, lasciando spazio alla pioggia. Le temperature sono in calo, contribuendo alla formazione di un manto nevoso consistente nelle zone più alte. Possibile che nelle prossime ore, con un’ulteriore discesa della colonnina di mercurio, i fiocchi possano iniziare a coprire anche i territori più a valle.