Musica, libri e foodtruck. Torna “We love Castello“

Spettacoli, incontri, momenti culturali e l’ormai tradizionale area food: in Castello sboccia l’estate. Dal 22 maggio al 14 settembre, prende il via la sesta edizione di “We Love Castello“, kermesse promossa dal Comune insieme a Palcogiovani, Kitchen, 94 Investimenti e Fondazione Brescia Musei. Numerose le associazioni coinvolte nel supporto all’organizzazione degli eventi, coordinate da Palcogiovani, favorendo l’inserimento lavorativo di persone che richiedono attenzioni speciali, con l’obiettivo di unire lavoro, solidarietà, comunità e beneficenza.

Si parte il 22 con Belvedere 030, foodtruck restaurant che amplia l’offerta a 5 foodtruck con menu tipici e piatti della cucina greca e romana. La Fossa Viscontea si trasformerà in “Cage 9“ e sarà destinata agli spettacoli della stagione regolare (karaoke, Splendido Splendente, Candle light, presentazione di libri) mentre il Bastione di San Marco, “Main Stage“, ospiterà i grandi concerti e i quattro festival in programma: Parallel Festival per studenti e studentesse; Bs Cos Com, il festival comics, cosplay e anime di Brescia; Alchimie Festival, viaggio tra suoni ricercati ed esperienze alternative; Epicentro Music Festival, la manifestazione dedicata alla musica italiana e alle nuove generazioni.

Anche quest’anno Cage 9 sarà allestito con un impianto audio pensato per contenere le emissioni sonore al di sotto dei limiti previsti dalla normativa notturna nelle aree residenziali. Novità sarà We Dog Castello: 3 appuntamenti per scoprire il Castello con gli amici a 4 zampe.

Federica Pacella