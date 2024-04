Tragedia durante una escursione in mountain bike: muore Ivan Toloni

Berzo Demo (Brescia), 13 aprile 2024 – Tragedia sui monti della Valcamonica ad Anduaia di Berzo Demo, dove durante una escursione in mountain bike è morto, probabilmente per cause naturali, Ivan Toloni, residente in paese.

I fatti sono accaduti alle 16.15. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo non è stato possibile aiutare lo sfortunato sportivo, che in Valle Camonica, nel bresciano e in Valtellina era conosciutissimo.

Ivan Toloni aveva 46 anni ed era un membro attivo del Gruppo di Protezione Civile e Ambulanza Arnica di Berzo Demo, di cui era un formatore, sempre a disposizione in ogni evenienza. Era anche un elemento attivo della comunità della valle Saviore, impegnato in molteplici attività sociali. Era un appassionato di musica. Nei momenti liberi si esibiva come dj nei locali e nelle sagre della Valcamonica al motto di “Ivan e sei protagonista”.

Durante il periodo del Covid, spesso organizzava dirette musicali per fare compagnia alle persone bloccate in casa e anche ai compaesani, che apprezzavano questo suo gesto di altruismo. Era operaio in una azienda camuna. In gioventù aveva fatto il servizio di leva nella Folgore, a cui era ancora particolarmente legato e che teneva nel cuore, come un ricordo e un periodo indelebile della sua vita. Era sempre disponibile alle richieste di aiuto e collaborazione, con un sorriso e una parola buona per tutti. Lascia un figlio di 17 anni, i genitori e due sorelle.