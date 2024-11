Movida e multe al Carmine: "Steward inutili"

Sono stati 399 gli interventi e servizi mirati da parte della Polizia locale nel quartiere Carmine da inizio 2024 allo scorso week-end, per la movida. A questi si aggiungono 262 servizi in piazza Vittoria, 420 in piazzale Arnaldo. Sono i numeri forniti dal comandante della Locale, Marco Baffa, nella commissione congiunta Sicurezza e Commercio, richiesta dall’opposizione per fare il punto sulla movida, dopo la sigla del protocollo con Prefettura, associazioni di categoria per l’impiego di operatori specializzati (partito lo scorso week-end) e per il rafforzamento degli interventi delle forze di polizia. Critiche le opposizioni, secondo cui la sperimentazione degli steward (oggi operatori specializzati) è stata fallimentare. "Rischiamo di avere 1,2 milioni di euro di richiesta di risarcimento danni – ha sottolineato Carlo Andreoli (Fratelli d’Italia) –. La figura degli steward non è stata esaustiva, dopo un anno e mezzo di sperimentazione si alimentano domande sull’efficienza". L’assessore al Commercio, Andrea Poli, ha spiegato che, al momento, non sono pervenute richieste di risarcimento danni all’amministrazione comunale.

"Indipendentemente da questo, ci stiamo impegnando a risolvere il problema". Secondo Poli, i risultati sono ad oggi soddisfacenti, anche se ancora molto è da fare. "Non riteniamo che gli steward siano risolutivi, serve sinergia, ed azioni diverse. A breve faremo una ricognizione in digitale anche tra i fruitori. Credo sia sotto gli occhi di tutti che c’è un certo miglioramento". Secondo le rilevazioni Arpa al Carmine il problema è il vociare delle persone assembrate. Da Mattia Margaroli (FdI), una proposta: incentivare comportamenti virtuosi come la raccolta dei rifiuti con premi quali la gratuità dei biglietti del bus o agevolazioni sui servizi comunali. F.P.