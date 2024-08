Esce fuori strada con l’Ape e precipita per 200 metri: morto anziano a Prata Camportaccio

Un anziano di 70 anni è morto dopo essere precipitato con la sua Ape Piaggio per oltre 200 metri in un precipizio nel territorio di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto giovedì mattina, al momento non si conosce il nome dell’uomo, né dove viveva.

Non è chiaro come l’uomo abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuori strada, ma l’allarme è scattato alle 10.20. Sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’automedica e, immediatamente, anche l’elisoccorso. Purtroppo l’anziano non ce l’ha fatta.

Intervenuti anche i vigili del fuco di Mese, i tecnici del soccorso alpino civile e dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, informati i Carabinieri di Chiavenna.