Tragedia in Tunisia: appassionato motociclista di 66 anni muore in un incidente stradale

Brescia, 13 marzo 2025 – Tragedia lungo le strade della Tunisia per un appassionato motociclista bresciano morto in un incidente stradale. La vittima è Lino Massara, 66 anni, ex dipendente dell’Inps, che insieme ad altri centauri stava partecipando a un viaggio organizzato che li stava portando alla scoperta delle zone più belle e pittoresche del paese nordafricano, comprese alcune aree desertiche.

I fatti sono accaduti martedì pomeriggio lungo una strada asfaltata che collega le città di Tozeur e Douz, nelle vicinanze del lago Chott El-Jèrid. Lino Massara, che anche per via del lavoro era piuttosto conosciuto, stava coronando un sogno, realizzato appena andato in pensione.

Purtroppo per lui questo viaggio è finito nel modo peggiore. La dinamica dei fatti non è ancora nota, ma quello che è certo è che il bresciano è morto sul colpo nell’incidente stradale. Nei giorni scorsi, sui propri social Lino Massara aveva raccontato l’avvio dell’avventura – “inizia il Viaggio verso la Tunisia” – postando una foto con la sua adorata moto. Nei giorni successivi era stato sulla “pista di Rommel” e con il quad nel Sahara. I famigliari di Lino Massara sono in viaggio verso la Tunisia.