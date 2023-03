Morto a 55 anni Angelo Pavoni, stroncato da malore durante un allenamento

ambulanza

Verolanuova (Milano), 21 marzo 2023 – Stava effettuando un allenamento di spinning in palestra a Verolanuova quando si è improvvisamente accasciato ed è morto. Angelo Pavoni, fisioterapista di 55 anni molto conosciuto a Bassano Bresciano, dove gestiva un centro di fisioterapia, ha probabilmente avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Il 55enne aveva lavorato con il secondo marito della madre: Gigi Rivetti, noto massaggiatore dei calciatori di serie A negli anni 80 e specie della Cremonese. Pavoni, che aveva imparato tutto da quello che considerava il suo “secondo padre”, operava con la sorella Monica.

In paese Pavoni era noto per i suoi modi gentili oltre che per le sue capacità professionali. Secondo quanto emerge il 55enne era in perfetta forma fisica e non aveva apparenti problemi di salute. Nulla insomma avrebbe lasciato presagire un malore fatale.