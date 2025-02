Moria di pesci nella Roggia Castrina. Il sindaco scrive alla Forestale

Moria di pesci nella Roggia Castrina: uno dei canali che scorrono nel centro di Chiari e che servono a fornire acqua ai campi. Proviene da Palazzolo sull’Oglio, dove ha la bocca poco a valle del ponte romano e va a perdersi nella bassa, passando per numerosi centri dell’ovest bresciano tra cui Chiari. Venne progettata nel 1512 e serve 3.000 ettari irrigabili. In questi giorni il consorzio di gestione l’ ha svuotata, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Nelle pozze rimaste all’interno della roggia sono rimasti diversi pesci: la maggior pare dei quali è morta. Lo ha segnalato il sindaco della cittadina dell’ovest bresciano, Gabriele Zotti. "Come già accaduto negli ultimi anni nella stessa circostanza a causa dello svuotamento del corso d’acqua diversi pesci sono rimasti intrappolati nei ristagni e sono soggetti a moria – sottolinea il primo cittadino - Le segnalazioni riguardano specificatamente soprattutto viale Mazzini, viale Mellino Mellini e altre vie in centro città". Il sindaco ha scritto per notificare la situazione ai forestali di Iseo e alla polizia locale di Chiari. Non solo. Ha chiesto al consorzio di gestione di intervenire per recuperare i pesci morti e quelli vivi, pulendo pure l’alveo del canale, dove si trovano diversi rifiuti. Poco dopo la segnalazione è intervenuto il corpo ittico – venatorio della polizia provinciale, che ha effettuato una serie di verifiche e ha immediatamente iniziato a recuperare il pesce vivo e morto. Sono stati recuperati anche vari esemplari di avifauna, tra cui anatre. Erano tutti vivi e sono stati reimmessi in natura. "Sapere che nelle nostre rogge sono tornati i pesci - ha sottolineato Zotti – è un dato positivo. Ora serve impegno per garantire la sopravvivenza della fauna anche quando i canali vengono svuotati". Il consorzio Oglio Mella ha subito fatto presente che le operazioni di messa in asciutta sono accompagnate da operazioni di recupero della fauna: "A Chiari la presenza di un sifone e scarichi industriali autorizzati di acqua di falda normalmente garantiscono le migliori condizioni di vita per il pesce. Nei giorni scorsi lo scarico non si è verificato. Siamo intervenuti appena abbiamo saputo".Mi.Pra.