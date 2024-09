Montichiari non farà pagare la Tari a chi fa il “nonno vigile”: il Comune a caccia di volontari

Brescia – Azzeramento della Tari, la tariffa sui rifiuti, a chi si mette a disposizione per fare il “nonno vigile”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montichiari per sopperire alla mancanza di volontari per l’attività di “vigili scolastici volontari” che garantiscono ad alunni e famiglie l’attraversamento sicuro delle strade prospicienti i principali plessi scolastici del centro e delle frazioni.

“Purtroppo l’età avanzata di buona parte di questi validi volontari – spiega il sindaco Marco Togni – comporta necessariamente delle defezioni e oggi l’Amministrazione comunale può contare ormai su un numero esiguo, inadatto a consentire, come accaduto fino allo scorso anno, un’adeguata ripartizione su tutto il comprensorio comunale che, come sappiamo, è molto vasto”. L’assessore all’Istruzione Davide Tiraboschi ha così lanciato un appello per la ricerca di volontari, di qualunque età, che vogliano mettersi a disposizione durante il periodo da settembre a giugno, negli orari di entrata e uscita da scuola, per consentire di continuare questa positiva esperienza di cittadinanza attiva, utile e proficua per la comunità.

“Non sono richieste attitudini o capacità particolari – spiega Tiraboschi – ma solo buona volontà e desiderio di mettersi a disposizione dei nostri studenti. In base al numero di persone che aderiranno, si procederà con una suddivisione sulle varie zone per offrire, questo è l’auspicio, una presenza costante in tutti i plessi. Verrà inoltre realizzato un corso di formazione e a ciascun vigile scolastico sarà fornito il kit necessario per lo svolgimento della mansione, con tanto di assicurazione”. Novità di quest’anno, annunciata da Togni, è che ai “vigili scolastici volontari“ sarà completamente azzerata la Tari. “Ovviamente bisogna garantire la presenza stabile, come già i precedenti e gli attuali volontari stanno facendo”.