Molestie sul bus: "Servono interventi"

Ancora una volta i mezzi di trasporto pubblico teatro di violenza. Sabato pomeriggio, sulla linea 8 Atb da Bergamo direzione Seriate, due ragazzi hanno molestato una ragazza a bordo, scatenando una rissa che ha costretto l’autista a fermare il mezzo, chiamare la polizia e intervenire. Il bilancio è di un ferito e due persone denunciate. Ad avere la peggio è stato proprio il guidatore, nel tentativo di calmare gli animi. All’arrivo della volante, la situazione è stata riportata sotto controllo. La ragazza molestata ha riportato un forte spavento.

"È l’ennesima dimostrazione del bisogno di interventi immediati – dice Pasquale Salvatore, segretario generale di Fit Cisl Bergamo –. Da tempo chiediamo l’attivazione dell’Osservatorio provinciale e di politiche utili a limitare i pericoli che quotidianamente lavoratori e passeggeri corrono. Servono presidi strutturati lungo la linea e interventi immediati per aumentare il grado di sicurezza sul servizio".

Bergamo e la Bergamasca non sono un caso isolato. "Quello delle aggressioni – continua il sindacalista – è un problema che ormai coinvolge molti ambiti pubblici come ospedali, ferrovie e aeroporti. Nel trasporto pubblico, a livello nazionale sono allo studio protocolli mirati. Come detto, a Bergamo riteniamo sia ormai doveroso intervenire e dimostrare, insieme alle istituzioni, di essere in grado di mettere in campo una prima struttura che concretamente possa limitare questi spiacevoli episodi".

Mi.Pr.