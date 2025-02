Minacciata dall’ex. La salvano i carabinieri

Momenti di terrore per una donna di 42 anni di Marone, che è stata picchiata e minacciata di morte dal suo ex. A salvarla sono stati i carabinieri del paese, la cui caserma si trova poco distante da dove la donna vive. La protagonista è una barista residente in paese che si è salvata grazie alla prontezza dei militari, che, hanno notato un capannello di persone. Ad attirare l’attenzione degli uomini e delle donne in uniforme sono stati gli schiamazzi e la presenza di numerosi cittadini nei dintorni della caserma. Erano alcuni residenti che chiedevano aiuto. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per aiutare la donna, che era terrorizzata. Il suo persecutore, un uomo di Pisogne, 28 anni, di nazionalità italiana, è finito in manette e ora si trova in carcere a Brescia, in attesa della convalida dell’arresto. Dopo averla presa a schiaffi e spintoni l’ha pure minacciata di morte nonostante all’esterno vi fossero diversi testimoni. Nel giro di pochissimo i carabinieri sono arrivati a casa della donna e hanno bloccato l’uomo, mentre lei, 42 anni, mamma di un figlio avuto con un altro uomo, è stata rassicurata e calmata dal personale in uniforme.

Milla Prandelli