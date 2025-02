“M’illumino di meno“. Luci spente a Sarnico

SARNICO (Bergamo)Luci spente in via Roma, dove il Comune ha spento le luci esterne, aderendo alla campagna “M’Illumino di Meno“, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L’amministrazione, oltre a scegliere di non illuminare ieri il municipio, ha organizzato l’iniziativa “Piccoli gesti di sostenibilità“, un incontro che si terrà nell’auditorium del Sebino bergamasco e che sarà dedicato a quelle azioni che possono fare la differenza nella riduzione dei consumi energetici. Nel corso dell’incontro tre esperti aiuteranno a capire come rendere la quotidianità più sostenibile, con soluzioni pratiche per ridurre i consumi e l’impatto ambientale.

Si parlerà di intelligenza artificiale e digitalizzazione, cercando di illustrare i vantaggi ambientali ed economici degli spostamenti green. Una serie di azioni che potranno aiutare i cittadini ad attuare comportamenti rispettosi dell’ambiente. La serie di eventi pensati per “M’Illumino di meno“ si concluderà domani con la presentazione del libro “La prima regina“ di Alessandra Selmi, ambientato nella villa Reale di Monza. L’incontro è organizzato, oltre che da Comune, da Biblioteca di Sarnico e La Libreria del Lago in collaborazione con associazione Scenari. La serata si terrà nell’ex chiesetta di Negrignano alle 20.30. Mi.Pra.