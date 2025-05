Contabili con esperienza. Magazzinieri mulettisti

Impiegato contabile, 1 posto. Requisiti: diploma di ragioneria o laurea in materie economiche/giuridiche; 5 anni di esperienza. Mansioni: eleborazione contabilità, modelli 730, dichiarazione dei redditi. Contratto: assunzione in sostituzione maternità. Sede di lavoro: Sabbio Chiese; ufficio di riferimento centro per l’impiego di Salò; per candidarsi inviare la propria autocandidatura compilando i campi presenti sul sito internet del centro per l’impiego della provincia

Magazziniere con patentino per il muletto, 1 posto. Requisiti: patente B automunito e patentino del muletto, preferibile esperienza nella mansione. Mansioni: la figura si occupa della gestione del magazzino e della consegna della merce ai clienti Contratto: tempo determinato, gradita flessibilità oraria; per candidarsi inviare la propria autocandidatura compilando i campi presenti sul sito internet del centro per l’impiego della provincia, codice offerta 40753