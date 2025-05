I 70 anni del Gruppo Csb. Uno sguardo al futuro: "Continuiamo a crescere"

Radici bresciane, spirito internazionale, il Gruppo Csb compie 70 anni. Un anniversario celebrato a Made in Steel 2025, uno dei più importanti eventi europei dedicati alla filiera siderurgica, in programma fino a domani a Fiera Milano Rho. "Il 70° anniversario rappresenta un traguardo di grande valore, che testimonia la solidità della nostra storia e la coerenza della nostra visione – dichiara l’amministratore delegato Stefano D’Aprile –. Guardiamo al futuro con la responsabilità di chi vuole continuare a crescere investendo in innovazione, sostenibilità e competenze". Il gruppo, che comprende Commerciale Siderurgica Bresciana, Centro Siderurgico Bresciano, Lombarda Acciai e Siderurgica Servizi, fornisce prodotti siderurgici tecnologicamente avanzati. L’offerta si è arricchita negli anni, per soddisfare le esigenze di industrie e aziende italiane ed estere (oltre 2.000 clienti serviti in più di 30 Paesi).

Tra i progetti, l’azienda annuncia l’avvio nel 2026 del servizio di taglio laser per tubi, che consentirà di ampliare l’offerta di lavorazioni personalizzate per i clienti B2B, in linea con gli standard dei competitor internazionali, e l’acquisizione di un’area adiacente alla sede centrale, destinata ad ampliare lo spazio di stoccaggio, che già oggi si estende su oltre 50mila metri quadri coperti tra otto capannoni, e ad ottimizzare la logistica.

Per il futuro, il Gruppo conferma l’impegno per una crescita sostenibile e responsabile come parte integrante della strategia industriale: dall’installazione di impianti fotovoltaici in tutti i siti, capaci di coprire un milione di kWh di fabbisogno energetico e di garantire un risparmio annuo superiore a 600 tonnellate di CO2, allo sviluppo di magazzini automatici, fino alla progressiva introduzione di veicoli elettrici e sistemi evoluti per la sicurezza sul lavoro. A questi si affiancano gli investimenti in digitalizzazione, alla base della crescita del canale e-commerce, che nel 2023 ha generato oltre il 7% del fatturato, contribuendo a una maggiore efficienza operativa.