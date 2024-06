Mille Miglia 2024 al via: date, percorso e tappe

Brescia, 9 giugno 2024 – Torna, anche quest’anno, l’attesissimo appuntamento con la Mille Miglia, la “corsa più bella del mondo”. Cinque giorni di gara, 2.200 chilometri, 420 vetture d'antan, prodotte tra il 1927 e il 1957. E tantissime novità. Ecco qui tutte le informazioni.

La 1000 Miglia 2024 si svolgerà da domenica 9 a sabato 15 giugno. Come sempre i primi due giorni saranno dedicati a verifiche tecniche e punzonatura. Il via vero è proprio è in programma per per le 12.30 di martedì 11 giugno.

DOMENICA 9 GIUGNO

Si inizia al Brixia Forum alle 10 con le verifiche sportive e tecniche, mentre alle 16.30 aprirà il villaggio 1000 Miglia. Dalle 18.30 alle 19.30 si terrà invece il 7° trofeo Roberto Gaburri.

LUNEDÌ 10 GIUGNO

Tra le 10 e le 19 continueranno le verifiche sportive e tecniche mentre fino alle 20.00 si terranno le operazioni di punzonature. Alle 18.00 classico appuntamento con la messa nel Duomo Nuovo.

MARTEDÌ 11 GIUGNO

Il grande giorno della partenza della 1000 Miglia 2024, prevista a partire dalle 12.30. Prima - dalle 7.30 alle 8.30 - verranno effettuate le ultime verifiche. L'arrivo della prima vettura a Torino, termine della prima tappa, è previsto per le 20.

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

Giornata dedicata alla seconda tappa della 1000 Miglia 2024, partenza alle 7:00 e dopo la pausa pranzo a Genova alle 12 arrivo a Viareggio alle 20.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Partenza alle 6.15 per la terza tappa e arrivo a Roma a partire dalle 20.30.

VENERDÌ 14 GIUGNO

Si ritorna verso nord con la quarta tappa, a partire dalle 6.15 e arrivo a San Lazzaro di Savena alle 21.30.

SABATO 15 GIUGNO

Ultimo giorno della 1000 Miglia 2024, con partenza da Bologna e arrivo a Brescia alle 13.30, con successiva sfilata delle vettura in Viale Venezia per poi arrivare in centro città. Alle 18.30 ci sarà la premiazione ufficiale.

Come da tradizione Brescia rappresenta partenza e arrivo della 1000 Miglia, con la carovana a far rotta verso Roma e - una volta raggiunta - ritornare verso nord.

A cambiare sono le tappe, ecco il percorso:

TAPPA 1 – MARTEDÌ 11 GIUGNO

Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Bergamo, Novara, Vercelli e Torino

Dopo la partenza da viale Venezia, le auto in gara hanno attraversato Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Bergamo, Novara e Vercelli prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa.

TAPPA 2 – MERCOLEDÌ 12 GIUGNO

Acqui Terme, Genova, Rapallo, La Spezia, Massa e Viareggio

Il secondo giorno, il convoglio inizierà la discesa verso sud scollinando le Langhe e attraversando il centro di Acqui Terme per poi fare rotta a Genova, dove gli equipaggi sosteranno per il pranzo. Continuando sulla costa tirrenica, il convoglio passerà per Rapallo, La Spezia, Massa fino all’arrivo di Viareggio.

TAPPA 3 – GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Lucca, Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Marta, Ronciglione e Roma.

La terza tappa vedrà la discesa verso la Capitale: la corsa virerà verso l’entroterra passando da Lucca per poi attraversare: Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio l’ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Ronciglione e la conclusione a Roma in via Veneto.

TAPPA 4 – VENERDÌ 14 GIUGNO

Civita Castellana, Amelia, Orvieto, Solomeo, Passignano sul Trasimeno, Sinalunga, Asciano, Siena, Radda in Chianti, Prato e San Lazzaro di Savena

Con la quarta tappa gli equipaggi risaliranno a Civita Castellana, Amelia, Orvieto e poi Solomeo, sede del pranzo. Dopo il break sarà il turno di Passignano sul Trasimeno, Sinalunga, Asciano, Siena, Radda in Chianti e Prato, che precederanno l’arrivo a San Lazzaro di Savena (Bologna).

TAPPA 5 – SABATO 15 GIUGNO

Ferrara, Bovolone, Villafranca, Peschiera sul Garda, Sirmione, Desenzano, Padenghe sul Garda, Moniga, Manerba, San Felice del Benaco e Salò

Nella giornata finale, il percorso toccherà Ferrara, Bovolone e Villafranca, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò per finire con la classica passerella in Viale Venezia a Brescia.

Diversi i volti noti che partecipano alla Mille Miglia 2024. Da Blanco, a bordo dell’Auto 1000, che inaugurerà la partenza del convoglio, a Matteo Marzotto ancora una volta a bordo dell’auto a guida autonoma del Politecnico di Milano. Sulla Lamborghini URUS S rosa della 1000 Miglia Charity, invece, si alterneranno piloti speciali: Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna, Nilufar Addati. Brand Ambassador, Timothy Burton, blogger da 2,5 milioni di follower su YouTube: con la vivacità e la passione che lo caratterizzano, racconterà sui suoi profili social la 1000 Miglia Experience e il Warm Up USA.

Mille Miglia Charity 2024

Sostenere la Ricerca medico-scientifica rappresenta un passo fondamentale verso un futuro migliore. Per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nella missione comune di rendere i tumori femminili sempre più curabili, la 1000 Miglia Charity per la Ricerca ritorna per il quarto anno consecutivo.

Accanto alla competizione delle auto d'epoca per eccellenza, la speciale pink car della Fondazione IEO-MONZINO parteciperà nuovamente alla gara. Sarà un team speciale a guidare una Lamborghini URUS S, completamente rosa per l’occasione.

Guidato da Warly Tomei (membro del consiglio della Fondazione IEO-MONZINO e ideatrice dell’iniziativa) e dalla Dott.ssa Viviana Galimberti (Direttore di Senologia Chirurgica dello IEO) e alla Prof.ssa Nicoletta Colombo (Direttore Programma Ginecologia dello IEO) un gruppo di piloti d’eccezione prenderà parte alla 1000 Miglia, gli special driver saranno: Giulia Salemi, Nilufar Addati, Francesca Romana Malato Cerza con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna. Con il loro impegno e la loro visibilità contribuiranno in modo significativo a far avanzare la ricerca e a sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull'importanza di sostenere la ricerca sul cancro. Infatti, durante le soste tra una tappa e l'altra, con energia e passione, coinvolgeranno il pubblico ricordando l'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica e inviteranno le persone a donare attraverso un QR code applicato alla pink car, rendendo il processo di donazione semplice e immediato.

Chiunque potrà comunque sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata.

I fondi raccolti andranno a sostenere Follow the Pink, la campagna della Fondazione IEO-MONZINO interamente dedicata alle donne che diffonde la cultura della prevenzione e sostiene la Ricerca dello IEO - Istituto Europeo di Oncologia, sui tumori femminili.

La premiazione della Mille Miglia per l’edizione 2024 tornerà in piazza della Loggia - e a seguire partirà la Notte Bianca - e le auto storiche, per tutta la durata della manifestazione potranno nuovamente restare in città, dopo aver lasciato piazza Vittoria per essere ammirate da bresciani e turisti. Sabato 15 giugno, quindi, musica e concerti animeranno il centro cittadino, mentre bar e ristoranti – coi loro tavolini in strada – accoglieranno i visitatori in arrivo a migliaia da tutto il Nord d'Italia. Alle 22, sul palco in piazza Loggia, Shade superospite.