Mille Miglia 2024, tutti i vip alla gara di auto storiche

Brescia, 9 giugno 2024 – I giorni della Mille Miglia 2024 sono arrivati. Si inizia oggi e domani con le verifiche tecniche e punzonatura. Poi, la gara di auto storiche prenderà il via alle 12.30 di martedì 11 giugno. Definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo“, ogni anno anno la Mille Miglia si appresta a regalare ricche emozioni, in un trionfo di colori e allegria davvero unico. Saranno oltre 400 le vetture partecipanti per un convoglio unico nel suo genere: 33 le nazioni rappresentate, ma l’Italia sarà il paese col maggior numero di concorrenti e si conteranno ben 71 esemplari di vetture.

Macchina numero 48, una Alfa Romeo 6C 1750 Spider Zagato. È quella della coppia Andrea Vesco e Fabio Salvinelli vincitori delle ultime tre edizioni insieme della Mille Miglia. Per Andrea Vesco i successi sono addirittura 6. Non mancano gli ‘sfidanti’: Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, secondi lo scorso anno, saranno i primi pretendenti alla vittoria con la loro Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Attenzione anche ad Andrea Luigi Belometti, che in coppia con Gianluca Bergomi ha collezionato due secondi e un terzo posto nelle ultime tre edizioni: il driver quest’anno farà coppia con Cristian Ricca sulla Lancia Lambda Spider Tipo 221 Casaro del 1929. Candidati alle prime posizioni anche Turelli-Turelli, Aliverti-Valente e Sisti-Gualandi. Oltre agli italiani, occhi puntati su Juan Tonconogy e Barbara Ruffini a bordo di un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, che con la vittoria del 2018 sono ad ora l’ultimo equipaggio straniero ad aver messo la propria firma sull’albo d’oro della corsa.

Diversi i volti noti che partecipano alla Mille Miglia 2024. Spicca, tra tutti, Blanco. Il cantante bresciano Blanco, vincitore di Sanremo 2022, prenderà parte al tratto finale di gara, dalla zona del Lago di Garda fino al traguardo, a bordo della iconica vettura 1000.

Brescia, il cantante Blanco

Dopo il positivo esordio del 2023, anche quest’anno ci sarà spazio per l'iconica macchina assemblata dal Politecnico di Milano con guida autonoma condotta da Matteo Marzotto, cognome legato alla storia della manifestazione con le vittorie di Giannino nel 1950 e 1953.

Matteo Marzotto

Sulla Lamborghini URUS S rosa della 1000 Miglia Charity, si alterneranno piloti speciali: Giulia Salemi, Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna, Nilufar Addati.

Mille Miglia Charity 2024

Brand Ambassador, Timothy Burton, blogger da 2,5 milioni di follower su YouTube: con la vivacità e la passione che lo caratterizzano, racconterà sui suoi profili social la 1000 Miglia Experience e il Warm Up USA.