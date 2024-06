Massetti:: "Le startup chiudono"

Con sempre meno giovani, tra artigianato e commercio, è difficile pensare al passaggio di competenze tra generazioni, con il rischio di perdere il sapere che, attraverso le piccole e medio imprese, è la linfa del tessuto economico lombardo e nazionale. "Chi ha avviato un’azienda, resiste – spiega Eugenio Massetti (nella foto), presidente Confartigianato Lombardia – perché ha ormai preso le misure su tutto, perché i problemi sono quelli di sempre: difficoltà a reperire il credito, mancanza di manodopera, concorrenza sleale. Il vero problema sono i giovani. Le startup, che dovrebbero essere in futuro delle imprese vere e proprie, chiudono rapidamente, non reggono l’onda del mercato". La ragione? "Anche noi, quando abbiamo aperto le nostre attività, eravamo startup, ma venivamo da qualche anno di apprendistato, con la formazione in azienda. Oggi la maggior parte inizia senza aver mai lavorato, pensando che lo sviluppo possa arrivare con i social. Non è colpa dei giovani, ma è il frutto di questa società. Per questo abbiamo chiesto anche a livello di Regione di dare un supporto a chi inizia un’impresa".

La perdita di competenze rischia di affossare la crescita. Lo ricorda Andrea Gaudenzi, presidente di Cna Turismo e Commercio Brescia che, analizzando i dati positivi di arrivi e presenze nel Bresciano come in Lombardia, evidenzia: "Il turismo può essere un settore di rinascita che deve conciliare sviluppo e tutela del territorio. Resta, però, un altro grande tema: se le imprese, gli artigiani chiudono, perché non hanno personale o perché non c’è il ricambio generazionale, si perde un know-how che, invece, è prezioso anche per rendere attrattivo un territorio". F.P.