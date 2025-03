Marone, incidente tra auto e moto: grave centauro

Marone (Brescia), 1 marzo 2025 – Incidente grave a Marone, lungo la ex strada 510 Sebina costiera, nel tratto denominato via Cristini, circa all'altezza dell'area dove si trovano alcuni scavi archeologici lungo la ferrovia.

Attorno alle 11, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, una motocicletta si è scontrata con una macchina, andando a finire parzialmente sotto il veicolo. Il centauro che si trovava alla guida è stato sbalzato dalla sua due ruote ed è finito a terra, riportando diversi e traumi e alcune ferite.

Marone, incidente tra auto e moto

Le persone che hanno assistito allo scontro, particolarmente violento, hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno immediatamente contattato Soreu Alpina a Bergamo, che ha inviato sul posto l’elicottero da Bergamo, un’auto con medico a bordo e l’ambulanza di Sale Marasino. Il motociclista è stato stabbilizzato e portato in ospedale, non è in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato sulla 510. Si registrano lunghe code e disagi in tutta la zona.