Marco Pancaldi morto nell’incidente a Caino, il conducente del furgone positivo a più droghe: arrestato

Caino (Brescia), 12 agosto 2023 – È stato arrestato e portato in carcere perché risultato positivo agli stupefacenti l'uomo che ieri pomeriggio era al volante di un Fiorino che si è scontrato frontalmente contro una moto a Caino, nel Bresciano, provocando la morte di Marco Pancaldi, motociclista di trent'anni.

L'automobilista, 48 anni compiuti ad aprile, è risultato positivo a metadone, cocaina, oppiaci e cannabinoidi. Il pm di turno ha chiesto la convalida dell'arresto. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 17, sulle coste di Sant'Eusebio. Il furgone guidato dal 48enne procedeva lungo la Statale 237, in direzione di marcia opposta rispetto alla moto. Lo scontro frontale non ha lasciato scampo al centauro. morto sul colpo. I soccorritori, giunti con ambulanza ed elicottero non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentenne. Mentre per il conducente del furgone è stato sottoposto ai controlli di rito.