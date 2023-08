Caino, scontro frontale tra moto e furgone: morto un 30enne

Caino (Brescia) – Secondo morto oggi, venerdì 11 agosto, sulle strade bresciane. Dopo la 27enne cicloturista inglese che ha perso la vita stamani dopo essere caduta in bici mentre scendeva dai monti di Toscolano, nel pomeriggio si è registrata un’altra vittima. Si tratta di un motociclista di 30 anni.

L'incidente si è verificato intorno alle 17 in territorio di Caino, sulle coste di Sant'Eusebio. Per ragioni in corso di accertamento il centauro è entrato in rotta di collisione frontale con un furgone Fiat Fiorino che procedeva lungo la Statale 237 in direzione di marcia opposta. L’urto non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo. Sul posto oltre all’elimabulanza con i soccorritori, i carabinieri.