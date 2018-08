Brescia, 25 agosto 2018 - Anche ieri i carabinieri della Scientifica hanno battuto a tappeto con il Luminol la casa dell’omicidio di Ospitaletto. Gli accertamenti potrebbero proseguire oggi nella villetta della famiglia Pasini, sempre a Ospitaletto. Dalle 21 in poi invece è stato ispezionato con il reagente chimico alle tracce biologiche il Suv Mitsubishi scuro. L’uomo l’ha usato per trasportare ad Azzanello il cadavere «impacchettato», per dirla con il procuratore Tommaso Buonanno, in un sacco della spazzatura. Nella tasca della portiera, ha dichiarato il 48enne, c’erano due coltelli, uno da campeggio e l’altro appartenuto al padre morto un paio d’anni fa. Sotto la lente infine gli indumenti indossati tra il 28 e il 29 luglio, un paio di pantaloncini blu e un paio di ciabatte. Passata quella tragica notte, Pasini li ha lavati e li ha portati con sé in ferie in Sardegna.