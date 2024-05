Cava Manara, allenatrice di 23 anni colpita da infarto durante una partita di pallavolo: è gravissima

Cava Manara (Pavia), 4 maggio 2024 - Un malore, a soli 23 anni. È successo nel pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, al palazzetto dello sport "Annibale Omodei" di Cava Manara, durante una partita di pallavolo femminile under 12. La ragazza, 23enne del posto, vice-allenatrice della squadra di casa, appena dopo il fischio d'inizio della partita ha lasciato la panchina, dicendo all'allenatrice che non si sentiva bene e andava in bagno a rinfrescarsi.

Poco dopo, non vedendola tornare, dallo staff sono andate a cercarla e l'hanno trovata a terra, priva di sensi. Erano da poco passate le 15 quando è scattata l'immediata richiesta di soccorso al 112 e dalla centrale operativa di Areu hanno inviato sul posto in codice rosso sia l'ambulanza che l'auto medica con rianimatore a bordo. La 23enne è stata rianimata e intubata sul posto, quindi trasportata con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, purtroppo ancora in pericolo di vita. Nonostante la giovane età, è stata colpita da un improvviso malore, pare un infarto. Non era peraltro sotto sforzo fisico, impegnata al palazzetto come assistente dell'allenatrice, anche se praticando sport regolarmente, pare senza aver mai avuto in precedenza problemi di salute.