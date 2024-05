Vittoria nel derby: la Brixia è salva . Il Sanga Milano all’ultima spiaggia

Il primo turno dei playout della A1 femminile di basket ha dato il via alla festa della Brixia per la salvezza raggiunta, mentre il Sanga Milano dovrà attendere il secondo turno per cercare la vittoria necessaria a evitare la retrocessione. Il duello tutto lombardo per restare in A1 si è colorato ben presto del biancazzurro bresciano, con la squadra di coach Zanardi che ha saputo confermare pure nell’extra season le due vittorie colte con le milanesi durante la stagione regolare.

Nelle due sfide playout il Sanga ha lottato con generosità, ma Garrick e compagne hanno saputo mettere da parte la delusione per essere passate nel giro di un paio di partite dal sogno dei playoff all’incubo dei play out. Confermata la A1 dopo lo spavento spareggi, ora il club bresciano può guardare avanti con il fermo proposito di consolidare il proprio posto ai vertici della pallacanestro femminile.

Un obiettivo che, salvo sorprese, non vedrà più in prima fila Carlotta Zanardi (nella foto), il talento classe 2005 della cantera brixiana, che la scorsa estate, pur rimanendo in prestito alla società biancazzurra, è passato allo Schio, dove nella prossima stagione giocherà tutte le carte a disposizione per confermarsi tra le grandi del basket in rosa.

Luca Marinoni