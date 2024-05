Un bresciano tra i 15 italiani bloccati nello Yemen: sono stati fatti prigionieri da Socotra

Un gruppo di 15 italiani è bloccato sull'isola di Socotra, nello Yemen. Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola ma, a causa della guerra civile in atto, non sa più come fare rientro. “Non ci danno notizie, non sappiamo nulla”, dicono gli italiani, tra cui un bresciano, che riconoscono anche di aver effettuato una scelta azzardata in una meta a rischio per via del protrarsi del conflitto.

L'albero del drago dell'isola di Socotra

In merito all'isola di Socotra, il ministero degli Esteri sul suo sito “Viaggiare sicuri” ricorda che “è assolutamente sconsigliato recarsi nell'attuale situazione” e che “l'ambasciata d'Italia a Sanà ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso”. Sulla vicenda dei nostri connazionali si sta già muovendo la Farnesina.