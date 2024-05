Muratori Franciacorta vince il Vinitaly Design Award 2024

Adro (Brescia) – Muratori premiata con la medaglia d’oro al Vinitaly Design Award 2024. L’azienda franciacortina ha conquistato la giuria nella categoria Secondary Pack con l’elegante bauletto/shopper a fascia, sviluppato dall’agenzia di comunicazione Pagani Bros di Rovato.

Si tratta di un cofanetto in cartotecnica con una fascia di tessuto con colore declinato in base all’etichetta della bottiglia che contiene. In particolare, al concorso veronese Muratori ha spedito il cofanetto con la fascia blu, pensato per l’iconico Brut della cantina di Adro.

“Abbiamo cercato di combinare un’idea di design col concetto classico di astuccio portabottiglie e l’idea è piaciuta molto anche ai nostri clienti come enoteche e winebar”, commenta Michela Muratori, responsabile comunicazione dell’azienda.