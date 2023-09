Manerba, passano la notte insieme poi le lo accoltella

Manerba del Garda (Brescia) – Inquietante episodio alle 7 di questa mattina – domenica 10 settembre - a Manerba del Garda, dove una donna ha accoltellato l’uomo che ha passato la notte con lei.

La giovane, 33 anni, ha inferto una ferita all’addome dell’uomo, un 57enne. Si trovavano all’interno di una roulotte. L’uomo non ha riportato ferite serie e non è ritenuto in pericolo di vita. Entrambi i protagonisti sono noti alle forze dell’ordine.

Indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire che cosa sia accaduto realmente nel van parcheggiato in via Serraglio Case Sparse, una località periferica del paese del lago di Garda.