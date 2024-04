Maltempo e raffiche di vento a Brescia, pianta cade in strada a Clusane d’Iseo. Allagamenti per i forti temporali

Clusane d’Iseo (Brescia) – Tempo da lupi sul Bresciano e in particolare sul lago d’Iseo, dove da questa notte si susseguono temporali e raffiche di vento e piove violentemente. A Clusane d’Iseo, di fronte al Lido Origami, vicino ai campeggi e a diversi ristorante, è caduta una pianta che ha occupato parte della strada che collega la località balneare con Capriolo e Paratico.

I vigili del fuoco sono al lavoro per toglierla di mezzo. Collaborano la protezione Civile e i tecnici comunali. A coordinare il traffico ci sono i carabinieri e la polizia locale. Ci si muove a senso unico alternato. Si segnalano code e rallentamenti. A decine gli interventi dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Si segnalano allagamenti in abitazioni e caduta di piante e rami un po’ in tutta l’area del lago d’Iseo bresciano e bergamasco.