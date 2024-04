Vento record a Varese: alberi caduti, strade in tilt. Disagi alla circolazione ferroviaria

Varese - Decine di interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del vento forte da ieri sera sul Varesotto. Le raffiche hanno provocato danni, in particolare abbattendo piante e rami, che si sono riversati sulle strade interrompendo la circolazione. All’alba i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti sulla Provinciale 1 all’altezza della Schiranna per rimuovere un albero caduto: altri interventi sono segnalati anche in diverse zone della provincia. Piante cadute anche in via Vico, a Sant’Ambrogio, e a Calcinate del Pesce.

Danni si segnalano anche a Gavirate e Morazzone. Circolazione ferroviaria interrotta sulla Laveno-Varese a causa di danni all’infrastruttura ferroviaria causata dal vento. Trenord ha reso noto «la sospensione della circolazione tra le stazioni di Varese Casbeno e Cocquio Trevisago. E’ intervento dei tecnici della linea ferroviaria FerrovieNord. Da e per Milano si consiglia di utilizzare i treni della direttrice Milano – Laveno Mombello FS che viaggiano regolarmente». Le raffiche di vento in città hanno raggiunto i 65 chilometri orari, come registrato dalla centralina meteo del Centro Geofisico Prealpino collocati ai Giardini Estensi. I fenomeni sono previsti in attenuazione nelle prossime ore.