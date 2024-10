Incidente a Lumezzane, frontale tra due auto: gravissimo 19enne

Lumezzane (Brescia) – Grave incidente oggi a Lumezzane in provincia di Brescia lungo la strada SP79. L’allarme è scattato oggi, giovedì 17 ottobre, poco prima delle 17, quando due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni, che si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte. Il giovane è stato soccorso in codice rosso con ferite alla testa, al torace e agli arti inferiori. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza ai Civili di Brescia.

Ferito, in maniera meno grave, il 20enne che si trovava al volante dell’altra auto. Ha riportato un traumi al bacino, alla schiena e alle gambe ed è stato portato in Poliambulanza, in codice giallo. Sul posto sono accorsi i mezzi di Areu (Agenzia Regioneale Emergenza Urgenza) intervenuti con elisoccorso, auto infermieristica, due ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.