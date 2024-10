Bagolino, folgorato mentre lavora su un palo dell’elettricità: grave 35enne

Bagolino (Brescia) – Grave incidente sul lavoro a Bagolino, in provincia di Brescia: un ragazzo di 35 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando su un palo dell'energia elettrica.

E’ accaduto oggi, giovedì 17 ottobre, poco prima delle 15 in via Campigli. Il giovane operaio era in arresto cardiaco quando è stato soccorso dai paramedici, giunti in posto con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza.

Il personale del 118 ha cercato di rianimare il 35enene durante il trasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. In via Campigli sono intervenuti anche i Vigili del fuco e gli ispettori di Ats.